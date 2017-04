Especulan eventual lanzamiento de la Super Nintendo mini

Nintendo volverá a apostar por su público más nostálgico y traerá de vuelta la mítica consola Super Nintendo Entertainment System (SNES).

Según el sitio Eurogamer, una versión mini de esta artilugio lanzado en 1990 saldrá a la venta a fines del 2017.

El portal especializado sostiene que este proyecto sería la principal razón para la abrupta cancelación de la NES mini, que fue descontinuada hace algunos días.





La nueva versión de esta consola incluiría clásicos videojuegos y un cable HDMI para nuevos televisores.

La SNES fue el principal exponente del gigante informático en la era de los 16 bits, superando en ventas a su principal rival, la Sega Genesis, y fue capaz de soportar la oleada de los 32 bits, lo que la matuvo como líder durante toda la década de los '90.

Marcó a toda una generación con títulos como Star Fox, Super Mario World, Donkey Kong Country, Super Mario Kart, Street Fighter II, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Metroid, Chrono Trigger, Killer Instinct, Mega Man X, entre otros.