'Esa guagua tiene como tres años': Tamaño del bebé de Rocío en Verdades Ocultas desató risas

El capítulo de este jueves de "Verdades ocultas" estuvo marcado por sorprendentes momentos y uno de ellos fue protagonizado por Rocío, quien dio a luz a su bebé.

Primero, las risas se desataron cuando la estudiante de derecho rompió bolsa, debido a su actitud relajada, y posteriormente en el momento del parto, donde el tamaño del bebé impactó a los seguidores de la teleserie de Mega.

La situación se produjo luego de que Rocío le da la bienvenida a su hijo en solitario y, aunque todo salió bien al momento de dar a luz, los televidentes se burlaron del tamaño de la guagua ya que era considerablemente más grande que un recién nacido.

#VerdadesOcultas Oye, no se Uds, pero me cagaba de la risa, veía la comedia y me estaba imaginando lo que ya aparecía en el tweeter... el bebé de Rocío casi caminando, y etc., Eliana en que momento se metió al parto... jajajaja. La wea fomeeeeee....