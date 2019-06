Esa aterradora atracción que has visto en Twitter no existe, es un montaje

¿Te subirías a una atracción de un parque de diversiones que te deja caer desde 70 metros de altura como si hicieras puenting (rebote incluido), te hace dar varias vueltas, te recoge y deja caer una vez más? Probablemente no, pero da igual porque no existe.

Un tuit que muestra este aterrador vídeo se ha compartido más de 75.000 veces en menos de un día y ni siquiera es el único que lo ha publicado, sumando miles de retuits y reproducciones. El montaje también lleva un día circulando en varias publicaciones de Facebook.

WHO even thinks about creating something like this?!?!!???? pic.twitter.com/oXByLOhW54