'Es huea mía': Los descargos entre lágrimas de Vesta Lugg por duras críticas que recibió por foto

Vesta Lugg fue muy críticada por una foto que subió a su Instagram, en donde aparece con un local nocturno bikini rojo de látex y pantalones blancos. Muchos comentarios fueron muy machistas y de mal gusto, la trataron hasta de cabaretera.

La rubia tiende a no reaccionar a las críticas que normalmente recibe, pero esta vez se enojó bastante, por lo que usó su misma cuenta de la red social para hacer un video en vivo con sus descargos.

La modelo no se pudo aguantar las lágrimas mientras entregaba su punto de vista, "perdonen que me ponga tan emocional, pero me va a llegar la regla", confesó.

Vesta Lugg aseguró que ella puede hacer lo que quiere, ya que muchos comentarios le decían que se tapara, que se respetara a sí misma.

"Estoy agotada que la gente asocie la dignidad y mi credibilidad como mujer a que tengo puesto y que no tengo puesto, es huea mía, ES HUEA MÍA", aceveró.

La creadora de la revista #MuyVesta se calmó al final del video, donde dijo que espera que todos difruten su look esta noche en la gala del Festival de Viña, porque lo armó con mucho cariño, pero adelantó que es muy extraño.

Aquí te dejamos el clip completo: