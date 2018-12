Ernesto Belloni sobre denuncias feministas: 'Soy yo el que debería ser víctima de acoso'

Ernersto Belloni, conocido como el "Che Copete", conversó con el Ciudadano ADN y se refirió a sus proyectos durante estas vacaciones 2019.

El humorista también habló sobre su salida del programa "Morandé con Compañía", y los cambios que ha sufrido la televisión chilena, y lo poco que está considerado el humor con la nueva línea editorial de su canal.

"No hay espacio para el humor. El negocio está en generar contenido y hacer producciones que se puedan vender a un canal de televisión", expresó Belloni.

En tanto, respecto al movimiento feminista, el humorista dijo que es cauteloso trabajando con mujeres y la publicidad gráfica. Sin embargo hizo especial enfásis en las denuncias de acoso, las que incluso señaló haber sido víctima.

"Soy yo el que debería ser víctima de acoso. Hace muchos años atrás, en el Morandé, las chicas que se acercaban para entrar al programa me decían, "hago lo que quiera, necesito entrar a ese programa", yo les decía, no depende de mí, y me contestaban, "si tengo que pasar por caja contigo, paso", expresó.

"Luego me explicaron a qué se refería con "pasar por caja", significaba que se quería acostar conmigo. Obviamente no pasó por caja porque llevo 30 años de casado", señaló.

El artista también aprovechó de conversars sobre su participación junto al humorista, Daniel Vilches en Viña del Mar, "aún no está resuelta esa participación".

Por último conversó sobre su proyecto, "Espacio Belloni", lugar creado para que los artistas puedan presentar sus diferentes números artísticos. Sin embargo el humorista tuvo complicaciones para la patente, por lo que espera trasladar su desafío desde Recoleta a Maipú o La Florida.