Ernesto Belloni deja 'Morandé con Compañía' tras 15 años

Este miércoles Hugo Valencia reveló en Muy Buenos Días que el humorista Ernesto Belloni dejará Morandé con Compañía después de 15 años en Mega.

Fue el mismo comediante quien confirmó la noticia al matinal de TVN, manifestando que se quedará sin contrato y sin casa televisiva. "Trabajo hasta diciembre en MCC", comunicó, agregando que una de las razones es porque "soy muy caro para el Kike".

Según Valencia, a Belloni le propusieron integrarse a una de las secciones más populares del programa, "El Muro", a lo que no habría aceptado porque "trabajo solo, tengo un estilo, hago mis guiones, hago mis escenas y no me sentiría bien. No me atrae estar en 'El Muro'".

Este no es el único cambio que tendrá el espacio conducido por Kike Morandé, ya que Mega decidió dejar de emitir el programa los días sábados, y según comentó Valencia, Belloni no sería el único en abandonar Morandé con Compañía.