Como suele ocurrir con el paso del tiempo, otro músico está siendo afectado por la pérdida de uno de sus sentidos, puesto que Eric Clapton reveló que está quedándose sordo por culpa del tinnitus.



Así lo reveló en una entrevista con Steve Wright en BBC Radio 2, en donde participó para promocionar el documental "Eric Clapton: Life in 12 Bars".



En el diálogo, el artista sostuvo que "me estoy quedando sordo, tengo tinnitus, mis manos sencillamente trabajan. Espero que la gente venga a verme por algo más que por ser una curiosidad. Sé que es parte de esto, lo que me sorprende es que todavía esté aquí".



Vale decir que Clapton también sufre de una neuropatía periférica, la que le provoca dolores en las extremidades y debilidades, por lo que sufre de paso dificultades para tocar la guitarra.