'Era virgen': El crudo relato de Wilma González sobre violación a los 14 años

Wilma González reveló un duro momento que vivió en Podemos hablar de CHV: fue violada a los 14 años en una fiesta y no lo denunció.

"Yo hace pocos años reconocí algo que le había callado a mi familia todo este tiempo, porque me echaba la culpa, porque fue un episodio a los 14 años", comenzó relatando la española.

González, quien salía con un joven de 19 años, fue una fiesta y bebió mucho alcohol, donde también la drogaron sin su consentimiento con pastillas para dormir.

"Este chico tuvo relaciones sexuales conmigo, pero yo no me acuerdo de nada. La verdad es que yo me desperté en un hospital con una policía mujer acariciándome la cabeza", recordó la exconejita Playboy.



Wilma sufrió un coma etílico, tenía la ropa rasgada, el cuerpo lleno de moretones y el útero desgarrado.

"No recuerdo el dolor, el forcejeo, lo que puede sentir una persona en una violación, además, yo era virgen", confesó.

La reacción de sus amigas y familia

"A mi mamá le dije que había sido una relación sexual porque yo quería, y que como era virgen, por eso tenía este desgarro", reveló, agregando que su madre le dijo "eres una cualquiera, y la reprimenda fue fatal".

Asimismo, sus amigas no le volvieron a hablar, y después de la violación la abandonaron y la dejaron en una cuneta, donde un vecino la vio y la llevó a un centro de salud.

Del momento, Wilma aseguró que no recuerda mucho, solo "que era desagradable, (ella le decía al sujeto) 'Pedro no, Pedro no' y lo apartaba de mí, era algo como asqueroso, como algo que yo no quería, pero no recuerdo más allá", expresó.

Finalmente, el hombre fue detenido y fue llevado a la cárcel, porque abusó de otra mujer, quien lo denunció.

La española reconoció que ha ido a terapia psicológica durante 2 años debido al trauma que le generó el episodio, pese a que no recuerda casi nada.