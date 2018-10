Entre lágrimas "Kiwi" recordó su amistad con Felipe Camiroaga

Arturo Walden, conocido popularmente como "Kiwi", fue uno de los participantes en el nuevo capítulo de La Divina Comida, donde contó algunos detalles sobre su relación con Felipe Camioaga.

Muy emocionado, el exconductor de televisión, aseguró que la muerte del "Halcón" aún le afecta, señalando además que "me pasó una cuestión muy especial. Empecé a soñar mucho con Felipe. Y un día soñé que nos encontrábamos y me dice: 'sabes, yo voy a hacer un viaje y no nos vamos a ver más'. Ahí Felipe caminó y desapareció", reveló.

Además, confesó que acudió a personas que se especializan en este tipo de "energías", quienes le afirmaron que esa habría sido la despedida de su amigo.

"De ahí que vivo con la ilusión, con la esperanza de que algún día me voy a poder encontrar con Felipe. Cuando me toque, ojalá que falte mucho, nos vamos a dar un abrazo. Y vivo con esa ilusión", concluyó entre lágrimas.

Recordemos que Felipe Camiroaga falleció el 2 de septiembre de 2011, producto de un accidente aéreo en el Archipiélago de Juan Fernández.