'Enter Night Pilser': Metallica lanzó su propia cerveza

Metallica anunció su nuevo emprendimiento: "Enter Night Pilser", una cerveza dedicada a sus fanáticos, la que estará disponible proximamente en Estados Unidos, Europa y China.

Recordemos que a mediados de 2018 la banda se asoció con el destilador Dave Pickerell para crear "Blackened", whiskey que lleva el nombre de una de las canciones del disco ... And Justice For All.

El baterista Lars Ulrich aseguró que "esta colaboración fue más que fácil y pura, estamos deseosos de compartir esta increíble bebida con todo el mundo".