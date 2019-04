Ennio Morricone: 'He sufrido mucho cuando he hecho cine'

A los 90 años, Ennio Morricone se despide a los escenarios con una serie de conciertos. Y, dice el compositor, la decisión no fue complicada.

"Cumpliré 91 años en noviembre, me encuentro muy bien, pero, ¿qué hago? ¿Continúo? Imposible. No fue duro decidir. Es la constatación de que, con 90 años, hay que parar. He hecho tantas películas, conciertos, música absoluta. En un momento dado he de decir 'basta'. He trabajado mucho, debo descansar y me permito parar. La gente quiere, y yo también", declaró en entrevista con El País.

Pero seguirá componiendo música, ojalá lejos del cine, "no aplicada a ningún arte visual".

"He sufrido mucho cuando he hecho cine, porque tenía que escribir una música que estuviera bien para mí y para el filme, el público, el director o el productor. Es un ejercicio de dificultad tremenda, mis obras tenían que mantener la dignidad", dijo.

"Muchos cineastas querían música que ya conocían o les sonara familiar porque les resultaba más fácil aceptarla, pero yo hacía la que yo decía", agregó.

Y la muerte también es un tema. No tiene "muy claro" si hay algo después de ella. "No sé cómo será el más allá. Esperemos que esté bien", dijo.