Encuesta de Ashley Madison reveló de qué partido político son los infieles chilenos

Ashley Madison, el sitio líder mundial de citas extramatrimoniales, encuestó a sus miembros para averiguar a qué partido político pertenecen y si el partido es una influencia para ser infieles.

Según el sondeo, los adúlteros chilenos se inclinan más por la derecha cuando se trata de sus preferencias políticas, pero adoptan un comportamiento más liberal cuando se trata de la monogamia.

Según los resultados, la mayoría de los infieles chilenos pertenecen a los siguientes partidos políticos:

- Renovación Nacional - 39%

- Partido Socialista - 18%

- Unión Demócrata Independiente - 16%

- Partido por la Democracia - 13%

- Partido Demócrata Cristiano - 7%

"Es sorprendente ver a tantos miembros de AshleyMadison.com votando por la derecha en el ámbito político. El comportamiento sexual liberal de nuestros miembros no reflejó exactamente su afiliación política", dice Víctor Hermosillo, Director de Comunicaciones de Ashley Madison. "Se esperaba que el engaño pudiera haber sido más frecuente entre los de izquierda que pueden estar más abiertos a la idea de la infidelidad, pero ese no fue el caso".

Las personas de derecha a menudo promocionan sus valores tradicionales basados en la ética cristiana, la que por supuesto, no promueve el adulterio. Según David Graham, escritor de la revista política norteamericana The Atlantic, “hubo una época en la que las personas no sabían acerca de las infidelidades de los políticos y luego cambió a un momento en que esas infidelidades alejarían a los políticos del cargo. Pero ahora vivimos en una era donde parece que al público simplemente no le importa la vida personal de los políticos, especialmente cuando se trata de sus relaciones extramatrimoniales.”

Influencia política

Cuando hay acusaciones de infidelidad sobre un líder político, se podría suponer que esto podría afectar la votación de las personas, especialmente porque el 74% de los encuestados varones y el 69% de las mujeres dicen tener interés en la política y que es importante mantenerse informado, por lo que es probable que presten atención a lo que está sucediendo en el ámbito político. Sin embargo, según los datos, los políticos que son infieles no siempre son juzgados con dureza.

¿Eso significa que es su propia conciencia la que determina su afiliación política o alguien más lo influencia? Bueno, no es su cónyuge quien los está influenciando, ni tampoco su pareja extramatrimonial. Cuando se le preguntó a los miembros de Ashley Madison, el 66% dijo que no le importaba por quién votara su cónyuge, y el 76% señaló que no le importaba por quién votara su amante.

La encuesta se realizó a 1,466 miembros de Ashley Madison entre el 22 de febrero de 2018 y el 8 de mayo de 2018.