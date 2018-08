Encuentran la secuencia del desnudo de Marilyn Monroe en su última película

El escritor Charles Castillo asegura haber encontrado una secuencia de la película The Misfits que incluye un desnudo de Marilyn Monroe. La cinta de John Huston, quien descartó la escena por hallarla innecesaria, supuso la última aparición de la actriz antes de morir, a los 36 años, el 5 de agosto de 1962.

Antes sólo había sólo una prueba de la existencia de la secuencia: Una fotofija en la que Monroe aparece cubierta solo con una sábana ante Clark Gable en una cama. Los testigos aseguraban que la acción proseguía con ella dejando caer la tela.

El autor, que publicará en la biografía Marilyn Monroe: The Private Life of a Public Icon, logró dar con el metraje luego de entrevistar a Curtice Taylor, hijo de Frank Taylor, el productor de The Misfits, fallecido en 1999.

Él le dio acceso al despacho de su padre, que había permanecido clausurado desde su muerte. Según su vástago, Frank Taylor pensó que aquel material era lo suficientemente importante como para conservarlo. Castillo comentó que Curtice Taylor no ha decidido qué hacer con el metraje encontrado. Si la secuencia se hubiera mantenido en el montaje definitivo, habría sido el primer desnudo de una estrella estadounidense en una película sonora de los estudios de Hollywood.

The Misfits fue la última película que rodaron dos de sus protagonistas: Monroe y Clark Gable, que falleció 10 días después de acabar el rodaje de un infarto de miocardio. El drama, que describe la pugna de tres vaqueros por llamar la atención de una bella mujer, fue filmado en el desierto de Nevada y el rodaje estuvo plagado de incovenientes. Gable estaba gravemente enfermo; Monroe atravesaba una de sus legendarias etapas de autodestrucción, sumida en alcohol y medicamentos, mientras se hundía su matrimonio con el dramaturgo Arthur Miller, que había escrito el guion, y el otro actor principal, Montgomery Clift, malvivía enganchado a las drogas con las que intentaba apaciguar el dolor que nacía de su rostro, destrozado años antes en un accidente de tráfico.

El guion de Miller se basaba en un relato corto que el dramaturgo había escrito en Reno esperando los papeles de su primer divorcio para casarse con Monroe. Y aquel guion supuso el final de su segundo matrimonio.