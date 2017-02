Encuentran gárgola de más de 700 años con el rostro parecido a Donald Trump

Una particular imagen se ha vuelto viral en los últimos días y que involucra al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.



La captura en cuestión es la de una gárgola cuya data es de hace 700 años que está ubicada en la catedral de Southwell, en Nottinghamshire, Reino Unido, y que cuyo rostro es bastante parecido al del actual mandatario de los norteamericanos.



La imagen fue tomada por Samira Ahmed en agosto del año pasado, pero en los últimos días ha tenido una mayor difusión en Twitter, según consignó Newark Advertiser.

Proof of #endofdays? Donald Trump was carved as a gargoyle in Southwell Minster 700 years ago... pic.twitter.com/jQq0ElYvjZ