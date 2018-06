En Nuestro Canto celebramos a músicos de la canción con sentido que cumplen años este mes

Saludamos muchos cumpleaños de cantantes y músicos de la canción con sentido: A Rodrigo Rojas de ‘Juana Fé’ que cumplió años el 1 de este mes. A Carmen Prieto: lo celebra el día 3. A Mauricio Redolés y Pedro Yáñez nacidos los días 6 y 7 de junio respectivamente. Y Ana Tijoux que los cumple el 12 de este mes. Junto con saludarlos, escuchamos sus canciones.

También tenemos información sobre la gira de Illapu y ecos del homenaje de Víctor Heredia, Nito Mestre y Piero a Mercedes Sosa y Violeta Parra. Además una nota sobre los 40 años del Taller de Poetas ‘Andamio’, nacidos al alero de ‘Nuestro Canto’.

David Ponce recuerda otro aniversario: los 50 años que está cumpliendo el Grupo Chamal y anticipo de las actividades de la celebración.

Jaime Davagnino, en ‘Los Herederos’ de la canción con sentido nos presenta a Marcela Moreira en dúo con Eduardo Gatti en “Princesa Nocturna”.

Esta es la música que sonó:

01.- Lejos del Amor - Illapu

02.- Luchín - Ana Tijoux

03.- Rin Del Amor - Chamal

04.- No Importa Que No Me quieras - Pedro Yáñez

05.- El Surco - Carmen Prieto

06.- Soy Pan, Soy Paz, Soy Más - Mercedes Sosa & Piero

07.- Poetas Vivos Contra Poetas Muertos - Mauricio Redolés

08.- No Digas Adiós - Eduardo Yáñez

09.- Princesa Nocturna - Marcela Moreira & Eduardo Gatti

10.- Chin Chin - Juana Fé