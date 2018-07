En el nuevo capítulo de MundoVivo conversamos con la banda franco-chilena Ajimsa, la que fusiona sonidos y ritmos latinoamericanos, árabes, europeos, de rock y folk.

01.- Sintoniza - Ajimsa

02.- Hipocresía - Ajimsa

03.- Oh Mon Moi! - Ajimsa

04.- Takirari Del Puerto - Los Jaivas

05.- Marginata - Alaracos

06.- Balkan Bollywood - New York Gypsy All Stars

07.- Amidinine - Bombino

08.- Selva Rossa - Zulu Zulu

09.- Nour El Anouar - Jil Jilala

10.- Marco Polo - Loreena McKennitt