Esta fue la música que sonó en un nuevo MundoVivo:

01.- Kamelemba – Oumou Sangaré

02.- UmQombothi – Yvonne Chaka Chaka

03.- Agua Do Bengo – Waldemar Bastos

04.- Salama – Vakoka

05.- Do Ciebie Kasiuniu (To You Kas) – Warsaw Village Band

06.- A Nous Maintenant – Jaune Toujours

07.- Cumbia de Tierra Morena – Makina Candela

08.- Aguila Negra – Arak Pacha

09.- Leliumoj – Solo & Indrė

10.- Itapua – Marcetribu

11.- Manifiesto – Víctor Jara