Esta fue la música de este capítulo de MundoVivo:

01.- The Ferry And The Widow – Damahi

02.- En La Noche – Amparanoia feat. Manu Chao

03.- Rosa – Toto La Momposina

04.- Ahlam – Nes

05.- Boomborai – Anda Union

06.- Disparan (Fill The Skies) – Como Asesinar a Felipes (feat.Chino Moreno)

07.- Vágy – Cimbaliband

08.- Hiyeeley – Dur Dur Band

09.- Alie Sike – Ben Hakalitz & Koyawa

10 Ochun – Okonkolo