En MundoVivo conocemos música desde Italia, Irán, India y más

En un nuevo episodio de Mundo Vivo, Subhira exploró música de diversos y lejanos lugares, como siempre con marcada presencia nacional.

Lo que escuchamos en este episodio fue:

1 Cumbamba Rota - Curupira (Col)

2 Pajarillo - Elizabeth Morris

3 Moi! - Kalàscima (Italia )

4 Saudade Do Futuro - Renata Rosa (Br)

5 Sentimental Bues - FULANO

6 The Ferry And The Widow - Damahi (Iran)

7 Eldegard - FolkNoruego

8 Chilam Kotha Elam Hetha - Arjun Khyapa

9 1 El Gran Norte - Arjun Khyapa (India)

10 Manifiesto - Víctor Jara