Empresa internacional busca a los mejores catadores de pizza del mundo

La empresa Open Observatory of Network Interference, Ooni, inició una campaña que pagará a quienes deseen ser catadores de las pizzas que ellos comercializan.

Según lo dicho por la firma en su cuenta de Twitter, la iniciática valorará la rapidez y calidad de los hornos en las que cocinan los productos, que deberían estar listos en menos de 20 minutos.

We're looking to hire Pizza Taste Testers! Help us come up with new recipes, try out our new products, and tell the world how awesome Ooni pizza ovens are - these are paid (and, we think, very cool) roles! Read more: https://t.co/yIsHr8c9Pq