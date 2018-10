Emma Watson dedicó emotiva carta a mujer india que falleció por no poder realizarse un aborto

Emma Watson, reconocida actriz y activista social, compartió en sus redes sociales una carta que fue publicada en la revista Porter, donde en una entrevista le preguntaron sobre Savita Halappanavar.

Halappanavar fue una mujer india que murió en 2012 luego de que los doctores de su zona se negaran a practicarle un aborto, cuando tenía 17 semanas de gestación y su pronóstico indicaba que el bebé no iba a sobrevivir.

El caso de Savita fue uno de los mayores ejemplos que usaron las mujeres irlandesas en su constante lucha por el aborto y que logró cambiar la ley de ese país.

La carta que compartió la actriz a través de sus redes sociales decía: "No querías convertirte en el rostro de un movimiento. Querías una intervención que te salvara la vida (…) Con una promesa para las fallecidas y un grito a la sociedad, decimos: 'Nunca más'. Pero rara vez la justicia prevalece para aquellos cuyas muertes llegan a simbolizar la desigualdad estructural (…) Aún queda mucho trabajo por hacer. Se necesita el aborto gratuito, seguro, legal y local en todo el mundo".

La publicación de Watson fue aplaudida por sus seguidores, quienes desde un principio han destacado la labor social que cumple la actriz en cada uno de los movimientos.

It was a great honour to be asked by @PORTERmagazine to pay the deepest respect to the legacy of Dr Savita Halappanavar, whose death powered the determination of activists to change Irish abortion laws & fight for reproductive justice all over the world. https://t.co/KZWRpp7btO pic.twitter.com/yLDXgcHKyh