Emma Corrin será la princesa Diana en la cuarta temporada de The Crown

The Crown encontró a su lady Diana Spencer, personaje que aparecerá en la cuarta temporada de la serie. La elegida es la actriz Emma Corrin, quien tendrá su primer rol importante en la saga histórica de Netflix.

Corrin pronto hará su debut en el cine en la película Misbehavior, drama histórico que sigue a un grupo de integrantes del Movimiento de Liberación de Mujeres que intentan interrumpir la competencia de belleza Miss Mundo de 1970, que tuvo lugar en Londres.

"La princesa Diana fue un ícono, y su efecto en el mundo sigue siendo profundo e inspirador", dijo la actriz en un comunicado de prensa.

Emma Corrin will play Lady Diana Spencer in The Crown Season Four. Filming will begin later this year. pic.twitter.com/kJM6eZlqeY