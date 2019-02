Eminem lanzó una reedición de The Slim Shady LP con varios bonus track

Eminem publicó la reedición de uno de sus trabajos más icónicos: The Slim Shady LP, su segundo álbum de estudio que este pasado 23 de febrero cumplió 20 años.

La nueva edición del material publicado en 1999 incorpora nuevos bonus tracks. Así, los seguidores de Marshall Bruce Mathers III podrán disfrutar de una selección de cortes que no llegaron a estar en el repertorio oficial.

Entre ellas, una versión a capella de "Hazardous Youth", "Get You Mad", "Bad Ways Always Die" y diferente versiones de "Guilty Conscience".

La reedición del rapero estadounidense tendrá una versión física del álbum, que incluirá vinilo, caset y merchandising.