Emily Ratajkowski denunció que la policía le detuvo en una protesta feminista

La actriz y modelo británica-estadounidense Emily Ratajkowski denunció en redes sociales que la policía norteamericana la detuvo en medio de una manifestación feminista ante el congreso de ese país.

"Hoy fui arrestado protestando por el nombramiento de Brett Kavanaugh en la Corte Suprema, un hombre que ha sido acusado por múltiples mujeres de agresión sexual", escribió la joven de 27 años en Twitter.

Ratajkowski, quien está en contra del candidato del mandatario Donald Trump al máximo tribunal de Estados Unidos, agregó que "los hombres que lastiman a las mujeres ya no pueden ser colocados en posiciones de poder".

Today I was arrested protesting the Supreme Court nomination of Brett Kavanaugh, a man who has been accused by multiple women of sexual assault. Men who hurt women can no longer be placed in positions of power. pic.twitter.com/nnwq1O4qk3