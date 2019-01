Emilio Sutherland confirmó el final de 'En Su Propia Trampa'

Era un rumor fuerte, y Emilio Sutherland lo confirmó en las últimas horas: se termina el programa "En Su Propia Trampa".

"Aprendí mucho, fue como volver a empezar en el periodismo, pero el programa queda en una etapa de receso, porque necesita refrescarse. No sé si volverá", dijo el conductor al diario La Cuarta.

112 capítulos se grabaron en total, consiguiendo un rating sobre 30 puntos en algunos de ellos.

De todos modos, el "Tío Emilio" lamentó no poder meterse en otros casos. "Esa es la impotencia que me queda, hay tanta situación irregular en este país que da rabia. Para mí la Trampa tuvo el logro de visibilizar cosas que la gente no conoce. Muchos colegas me decían que buscábamos a peces chicos, pero eran tipos que robaban a ancianos sus pensiones y hacían un montón de cosas malas", aseguró.