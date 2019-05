Emilia Clarke y final de Game of Thrones: 'El episodio cinco será el más grande'

Emilia Clarke adelantó detalles de la temporada final de Game of Thrones tras "The Long Night", el capítulo más extenso en la historia de la serie y que terminó con una de las mayores amenazas de Westeros: The Night King.

En conversación con Jimmy Kimmel, la actriz aseguró que los próximos episodios, "el cuatro, el cinco y el seis son una locura" y agregó que uno de ellos provocará un "quiebre mental" en los espectadores.

"¡El episodio cinco es el más grande! exclamó Clarke haciendo un gesto sobre su inmensidad. Luego recomendó a los espectadores a conseguir "el televisor más grande que puedan" para verlo.

Según los adelantos publicados por HBO, la historia transitará a una batalla por el trono que actualmente ostenta Cersei Lannister, quien tiene como aliados la flota de Euron Greyjoy y la reconocida Compañía Dorada de Essos.

El cuarto capítulo de la octava y última temporada de Game of Thrones se estrenará el próximo domingo 5 de mayo. Sin embargo, el episodio al que hace referencia Clarke se estrenará el 12 del mismo mes.

