Emilia Clarke mostró cómo graba las escenas montando sus dragones en Games of Thrones

Este domingo se estrenó el primer capítulo de la octava y última temportada de Game of Thrones.

Previo a la transmisión del episodio, la actriz Emilia Clarke, quien interpreta a Daenerys Targaryen, publicó en su Instagram una foto mostrando cómo filma las escenas en las que vuela en alguno de sus dragones.

"Yo y mi bebé (dragón) (Drogon) estamos muy emocionados de que todos ustedes vean la octava temporada de Game of Thrones, que si no me equivoco comienza... ahora", escribió la actriz.

Cabe recordar que el primer episodio será repetido este lunes en HBO a las 19:30 y 23:10 horas.