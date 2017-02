Elvis Presley chileno casó y renovó votos de parejas de abuelos al estilo Las Vegas

El doble chileno de Elvis Presley fue el encargado de casar y renovar votos de cinco parejas de la tercera edad al estilo Las Vegas, en el estadio Cordep de La Florida.

La actividad, organizada por Caja Los Andes, contó con la presencia de más de 200 pensionados que además de compartir con el rey del rock criollo, cantaron con temas como "Can't help falling in love", "Love me tender" y "Always on my mind".

Una de las parejas que festejó fue Línder y Mercedes. Él estuvo 27 años casado y ella 40. "Una amiga me invitó un sábado a bailar. No quería ir, pero fui igual, sin ninguna expectativa. De pronto lo vi, él me miró de vuelta, nos hablamos y así han pasado ocho años de pololeo", relató la mujer.



Distinto fue el caso de Luis y Elvira. Ellos ya llevan 54 años casados, tienen seis hijos, 15 nietos y tres bisnietos.

"Nos conocimos hace más de medio siglo en un carnaval en Limache. Ella fue elegida reina y yo la saqué a bailar, diciéndole que alguna vez fui elegido rey feo. Ahí comenzó el amor y todavía seguimos juntos", contó el hombre.