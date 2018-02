Elvira Cristi reveló trucos para grabar gemidos en "chica eléctrica"

En una nueva jornada de "La divina comida" de Chilevisión, con Sebastián Jiménez, Patricio Laguna, Loreto Valenzuela y Elvira Cristi de invitados, el programa volvió a dejar momentos sorprendentes.

La situación se dio luego que Cristi revelara como se hacen los gemidos que aparecen en el final de la canción "Chica Eléctrica" de la Pozze Latina.

Elvira participó en aquel videoclip como rostro protagónico, aunque solo lo reconoció casi 20 años después de la grabación.

"Los chicos (de la Pozze Latina) me dicen que están grabando un nuevo disco y que tienen ganas de ponerle voces de minas. Les dije que obvio y me dijeron que tenía que hacer unos quejidos, que sea como una simulación de un orgasmo. Pero no me salía bien, había mucha gente. Pedí que me trajeran alguna cosita para volarme. Lo que hice fue dar un piteada y cerré los ojos”, cerró la actríz.