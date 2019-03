Elton John anunció que lanzará su autobiografía en octubre de 2019

Elton John, en medio de su gira de despedida, anunció el lanzamiento de su primera autobiografía para este 2019.

A través de sus redes oficiales, el intérprete de "Your Song" comunicó que sus memorias saldrán al mercado en octubre de este año, pero sin revelar más detalles sobre el libro, como la portada o el título.

En la publicación, el británico escribió: "Mi vida ha sido un carrusel del infierno, y me siento listo para poder contarles mi historia con mis propias palabras".

"No puedo esperar a que lean mi autobiografía, porque existen muchos libros escritos sobre mí y no todos son exactos con la verdad", agregó Elton John.

My life has been one helluva roller coaster ride and I’m now ready to tell you my story, in my own words. My first and only official autobiography will be released October 2019.



