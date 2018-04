Elizabeth Hurley se llena de elogios con sexy selfie en bikini

La actriz británica Elizabeth Hurley (52) demostró que es una de las bellezas más reconocidas del mundo, a través de una imagen en la que despliega su cuidado estado físico al posar en bikini.



Por medio de una selfie difundida en redes sociales, la artista promocionó su línea de trajes de baño con un considerable descuento, aunque la oferta comercial quedó de lado a raíz de la figura que posee.



La imagen fue aplaudida por los seguidores de Hurley, quienes no escatimaron en piropos para la actriz inglesa.

Bikini selfie #ElizabethHurleyBeach Sale now on: 20% off everything all weekend 😘😘😘😘#VictoireBikini pic.twitter.com/CqTL2puLT9