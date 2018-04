Elisa Zulueta y su rol en película swinger: Una vez fui convocada a un trío y dije que no

La actriz Elisa Zulueta estuvo conversando en el Ciudadano ADN sobre su participación en la película nacional "Swing" que se estrena este jueves y de lo difícil y encantador que ha sido ser madre de una pequeña de seis meses.

La cinta trata de una pareja que tiene una relación normal que recibe a un par de amigos "medios hippies" que llegan a vivir a su casa, por lo que el personaje de Zulueta, "Dolores", se descomponga ya que es un "poco cuadrada".

En una noche dominada por el alcohol, los cuatro deciden intercambiar parejas, lo que empeora cuando su personaje queda embarazada y no sabe de quién es el bebé, si de su novio o del amigo hippie que llegó a vivir con ellos.

Sin embargo, la trama principal gira en torno a cómo nos hacemos cago de lo que hacemos, de dónde queremos estar cuando tomamos decisiones en las que no estamos en un 100% consientes.

Es también una "reflexión en torno a las parejas, a lo heterosexualizado, lo normalizado con humor para pasarla bien y adentrarse en la temática", señaló la actriz.

"Queda la 'cagá' en la película. Se desarma todo lo que está estructurado", sostuvo.

En esta misma línea, fue consultada por si es que alguna vez en la vida ha sido parte de un intercambio de pareja o de situaciones sexuales "poco comunes", a lo que respondió: "No. Una vez fui convocada a hacer un trío. Estaba en un auto con unos amigos y me lo propusieron".

Frente a esta petición, señaló que dijo que no, dado que es una persona muy racional, pero que aún así "no tengo ni un juicio ni me perturba", tampoco la violenta e incluso "me parece divertido", comentó.

"He tenido propuestas de personas del mismo sexo, pero soy bien tradicional así que es curioso que me lo hayan propuesto", agregó.

Ella en la vida real dice ser muy distinta a "Dolores", ya que "el personaje que hago ahora es muy estructural", en cambio Zulueta se define como una persona mucho más relajada, por lo que siempre decide quedarse con ella misma, más que con sus personajes.

Por otro lado, Elisa Zulueta fue madre hace seis meses de Olimpia, por quien ha tenido que acostumbrarse a compartir su vida con y por alguien más, declarando que en estos momentos "está surfeando la ola".

Ser mamá "al principio es súper fuerte. Es como un roomie que te lo encontraste y lo tienes que querer y que te tiene que caer bien", indicó Zulueta.

"Hay que encantarse de un ser humano distinto a ti", añadió.

Además, reveló que desde que nació su pequeña hija no sabe quién es, si está bien lo que está haciendo, ya que uno va perdiendo la noción de quién eres debido a que son dos personas en una. Esto ha provocado que deba tomar más distancia, pero aún le cuesta dejarla sola y despegarse porque cree que con ella está mucho mejor.

"Ya empecé a soltarla poco a poco (…) En el fondo para saber quién soy de nuevo", dijo.

Elisa Zulueta vive también con Vicente, el hijo de Felipe Contador, su pareja de hace más de diez años, quien lo ha ayudado en este proceso de ser madre biológica primeriza, ya que vive con él desde que tiene 11 años haciendo de esto algo un poco más llevadero.

"Ser mamá es una cosa muy heavy. Es muy fuerte amar de esa forma", confesó.

Actualmente, está en una obra llamada "Todos eran mis hijos" y contratada por TVN para una de las próximas producciones del canal, de las cuales aún no tiene conocimientos.