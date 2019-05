Elías Figueroa: Hay una buena selección, pero viene una de abajo que pide cancha

Elías Figueroa estuvo presente en el Ciudadano ADN, en donde conversó con respecto a su exitosa carrera, su actual vida y la eterna discusión sobre qué jugadores chilenos son los mejores en la historia.



Acerca de esto, el otrora zaguero confesó que "es difícil marcar que 'este o este es mejor". Cada uno tiene su momento".



Figueroa recordó que "fui elegido tres veces el Mejor de América y dos veces el Mejor del Mundo en el puesto. El que supere eso puede ser y no que diga que es el mejor, sino que lo será por lo que hace, no porque alguien lo diga".



Con respecto al momento que atraviesa el fútbol chileno, el exPeñarol comentó que "hay muy buenos jugadores y ojalá sepan lo que es jugar por la selección chilena, mojar la camiseta y creo que en provincia hay que darle más chances a los jóvenes. Tememos darle chance a los jóvenes y hay que confiar en ellos, y que los grandes vayan aportando con su experiencia".



En cuanto a la denominada "Generación Dorada", Figueroa reconoció que son futbolistas destacados, pero que "ojalá sean un ejemplo dentro y fuera de la cancha. Cuando adquieres una fama, tienes que saber que muchos niños te imitan. Te imitan lo bueno y lo malo, por lo que hay que tratar de dar los buenos ejemplos".



Acerca de quién es el mejor jugador actual, el otrora defensa sostuvo que es un juicio difícil, ya que "hay un montón de jugadores. Me encanta Gary Medel, siempre en su puesto a pesar de no ser tan alto. Vidal, Sánchez, o los mismos que puedes ver siempre. Hay una buena selección, pero viene una de abajo que pide cancha".



Por otro lado, Figueroa dijo con respecto al fútbol femenino que "está en muy buena posición", aunque acá en Chile se llegó con cierto retraso, en comparación a las potencias como Estados Unidos.