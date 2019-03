Eleazar Gómez de 'Resistiré' fue acusado de agresión física por su expareja

Este domingo comienza el reality "Resistiré" de Mega, y ya ha tenido varias polémicas antes que comience su transmisión.

Primero, los romances que ya habrían dentro, y ahora, revelaron que el participante mexicano, Eleazar Gómez, fue acusado públicamente en 2017 por su expareja de violencia física y verbal.

Así lo confesó la actriz Vanessa López a medios de su país como "Hoy" y "Sale el Sol" que habían terminado la relación debido a las agresiones que sufría por parte del chico reality.

"Fue una relación con mucha violencia física y verbal (...) Yo no había querido decir nada, porque no sabía qué consecuencias me podría traer, pues he recibido amenazas por parte de él. Y bueno, sirve que si toda la gente sabe que algo me pasa, es responsabilidad de él", declaró López.

Por otra parte, la modelo Elia Ezrré, también expareja de Eleazar Gómez, defendió al actor mexicano cuando estaban juntos, pero cuando terminaron, cercanos a ella aseguraron que el motivo de la separación fue por los abusos que recibió por parte del chico reality.

Asimismo, el mexicano estuvo en una relación con la actriz de "Élite" de Netflix, Danna Paola, y se presume que terminaron por la misma razón. Ya que una vez los grabaron discutiendo a fuera de un cine, y el la insultaba diciéndole "puta" y "perra".

Pero la famosa mexicana no quiso referirse al tema: "no es algo que me interese ni voy a gastar saliva hablando de eso", aseveró a los medios de su país.

Pero Eleazar Gómez quiso defenderse en la época, y aseguró a los medios mexicanos que todo "es falso, son acusaciones sin pies ni cabeza".