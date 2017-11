ElADNde: Zenfone 4 y lo mejor de lo más importante al alcance de varios

La dura competencia en el mercado de los móviles hace que varios equipos que en el papel cuentan con características destacadas terminen pasando desapercibido, y obliguen a las marcas a tener que apuntar a algún determinado segmento o área para así poder sobresalir. Es el caso de ASUS con el Zenfone 4, que a todas luces resulta un teléfono preciso para quienes no estén dispuestos a desembolsar mucho dinero y contar con buenas prestaciones, y que intenta hacerse un espacio a través de uno de los aspectos que más demanda el consumidor: La cámara.



DISEÑO PREMIUM AL ALCANCE DE TODOS

A primera vista, el terminal de la compañía taiwanesa seduce gracias a su construcción, con un acabado con bordes suaves de aluminio, que deja por lo alto a su cuerpo unibody, aunque eso sí no es que estemos ante un producto estéticamente transgresor ni innovador. Cumple en su cometido de agradar visualmente, puesto que, así como se nombraron los detalles anteriores, también sorprende el acabado de cristal brillante que posee en la parte trasera. Un elemento apreciable, pero que para los más obsesivos con la limpieza puede resultar un problema, a raíz de las manchas de grasa de nuestros dedos.



Ahora bien, la elección de la presencia de este material también conlleva otro defecto, como lo es el agarre mismo, puesto que para quienes sufran con cierta regularidad de accidentes e imprevistos, el Zenfone 4 podría no ser una buena decisión de compra, ya que es resbaladizo al tacto, y no solo en ese contexto, sino que también a la hora de estar con otras superficies.



Independiente de esto, ergonómicamente el teléfono es cómodo al momento del agarre, además de que la colocación tanto de los sensores, como la extensión de su panel de pantalla de 5.5 pulgadas y de los botones físicos resultan precisos y con poco que reprochar en ese sentido en contra de Asus.



UN DELEITE A NIVEL VISUAL



Como suele ser para varios usuarios, este ítem es vital principalmente para poder disfrutar del contenido que despliega un celular, y con el Zenfone se hace un buen trabajo. A pesar de tener una pantalla con una frontalidad del 71,4% y de poseer como resolución FullHD, no estamos cerca de lo que existe en la competencia en el mismo sector, aunque bajo ningún punto de vista se echan de menos alguna que otra característica.



De hecho, la presentación de colores brillos es bastante óptima, con un par de filtros que permiten aprovechar más la visualización, como por ejemplo uno para los azules y otro para ajustar el matiz y la saturación.



CARACTERÍSTICAS PARA NO ENVIDIAR A NADIE



En cuanto al a potencia y aspectos técnicos, el Zenfone 4 cuenta con un Snapdragon 630, una versión menor que varios de Qualcomm, además de 4 GB de RAM y una GPU Adreno 508. Un compilado de opciones de que permiten un funcionamiento fluido, principalmente para el común de los usuarios que por lo general utiliza redes sociales, reproducción de videos o navegación por Internet.



Los “peros”, sin embargo, recaen a la hora de utilizar otras aplicaciones más pesadas, como por ejemplo videojuegos o en edición de imagen. Además, vale mencionar que se presentan algunos problemas en las aplicaciones precargadas, con cierres inesperados.



De paso, vale mencionar que el teléfono funciona con Android 7.0, aunque cuenta con una capa personalizada llamada ZenUI 4.0, que si bien no cuenta con tanto bloatware (o programas precargados) como en versiones anteriores, sí se hace presente de manera notoria como, lamentablemente, ocurre con otras marcas.



Por otro lado, tiene una memoria interna de 64 GB y la batería es de 3.000 mAh, que para muchos puede resultar muy justa, pero que en términos prácticos soporta el día sin ningún problema en un uso cotidiano, aunque sí es cierto que hay que hacerse la idea de que a lo menos una vez al día deberemos cargar el dispositivo, por lo que siempre es mejor irse a la segura en ese sentido.



LA CÁMARA, SU PRINCIPAL ARMA

Llegamos al punto alto del Zenfone 4, gracias a la doble cámara trasera que dispone (de 12 MP en total de acuerdo a la versión revisada), y cuyos lentes son uno normal y uno gran angular, el que permite contar con una profundidad y abarcar un campo visual más extenso que otros dispositivos de este rango.



Lo anterior además permite generar imágenes con ciertos efectos de difuminación, lo que puede ser utilizado por los más entusiastas en el ámbito de la fotografía.



Además, vale decir que la cámara trasera cuenta con un modo retrato, que permite obtener imágenes más óptimas en cuanto a iluminación, aprovechando de paso las condiciones del tiempo, a pesar de que en este ítem sí se aleja de las mejores marcas en el rubro, considerando que algunas capturas pueden perder definición o verse en cierto aspectos saturado. Aunque, para ser honestos, el común de los mortales como uno no va a reparar en detalles de esa índole.

De paso, decir que contamos con un lente frontal de 8 MP y que satisface a la hora de tomar selfies, puesto que también cuenta con algunas aplicaciones propias del software que incorpora el teléfono para aprovechar este apartado.



Bueno, ¿y cuánto cuesta tanta maravilla? Posiblemente es otro detalle que muchos aplaudirán, ya que tiene un precio de referencia de 349.990. Un equipo que sin duda para quienes estén buscando algo con las “tres B” (como popularmente se suele decir) es preciso, puesto que cumple con lo necesario, destacando con un diseño que lo acerca a la gama premium, y con varias características (como su interesante cámara) que pueden ser explotadas por los usuarios.