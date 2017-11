El vulgar llamado de Junior PlayBoy para votar en las elecciones presidenciales

Junior PlayBoy se comprometió con las próximas elecciones presidenciales e hizo un llamado a votar este domingo 19 de noviembre bajo la premisa "Make Chile bacán again".



"Anda a votar. No seas 'hueón' y cambia esta mierda de país. No te compliques más", fue una de las frases más suaves del chico reality en un video que subió a su cuenta de Twitter.