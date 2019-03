El último rol de Luke Perry será en Once Upon a Time in Hollywood, la última película de Tarantino

Este lunes se comunicó la lamentable pérdida de Luke Perry, actor de Beverly Hills, 90210, quien falleció a los 52 años luego de sufrir un derrame cerebral "masivo".

El actor alcanzó la fama luego de interpretar a Dylan McKay en la popular serie de Fox, y que en la actualidad formaba parte del elenco principal de Riverdale como Fred Andrews.

Sin embargo, su último rol no será en la televisión, sino que en la pantalla grande, ya que Luke Perry es parte del casting de One Upon a Time in Hollywood, la próxima entrega de Quentin Tarantino que cuenta con las actuaciones de Brad Pitt, Leo DiCaprio y Margot Robbie, entre otros.

En ella, el actor dará vida a Scott Lancer, el protagonista de una serie del oeste llamada Lancer, que se emitió en Estados Unidos en los años 70's, misma época en la que se ambienta la novena película del director de Death Proof.