El troleo de Marcelo Ríos a Cristián Sánchez en plena entrevista

Un troleo mayúsculo le hizo durante una entrevista de televisión Marcelo Ríos a Cristián Sánchez, después de que el animador confesara que es amigo del exmarido de Diana Bolocco.

"Voh ¿tení amigos o no tení amigos? ¿Cómo puedes ser amigo del ex de tu señora y sacarse fotos juntos? faltó el puro besito. ¿Estabai copeteado o no? Habiendo millones de h.... justo tení que ser amigo del ex de tu señora, no es normal esa h....", lanzó el extenista.

Sánchez de vuelta le preguntó ¿Nunca te ha pasado? "Tai h.... ¿Cómo voy a ser amigo del marido de mi ex señora?", le respondió el ex número uno del mundo.

Junto a esto, Ríos molestó durante toda la entrevista al conductor porque le decían Cris. "¿Cómo te dicen así? Si ese es nombre de mina. En Estados Unidos a las mujeres les dicen así", lanzó.