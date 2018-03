El triste relato de "Botota Fox" tras muerte de "Katiuska Molotov"

El mundo del transformismo está con mucha pena debido al reciente fallecimiento de Mauricio Burgos, quien daba vida a la popular Katiuska Molotov.

El deceso se produjo en pleno show del circo de "Botota Fox", luego de sufrir un paro cardíaco que terminó quitándole la vida. Es por esto que José Miguel, quien da vida a "Botota", entregó detalles de la tragedia en "Mucho Gusto".

La popular transformista contó que ella tenía un presentimiento antes de entrar al escenario, revelando que: "Cuando salí a hacer mi stand up yo tiritaba, no sabía por qué tiritaba. Por primera vez vi al público y empecé a hacer reír, pero sólo hablando, ni siquiera pensaba lo que tenía que hablar. La Katuiska entró al lado mío con un ánimo increíble, me pasó un copete y hace un salud conmigo y me dice unas palabras muy lindas. Me dijo que me iba a recordar siempre. Y después de 15 segundos murió", comentó "Botota" en el matinal.

En ese momento, arriba de la tarima se encontraba ella, Katiuska y uno de los bailarines, Darwin Ruz, quien también conversó con el programa y comentó que cuando sucedió la tragedia todos pensaron que "la Katiuska nos estaba leseando. Después la 'Botota' le dice 'yapo, sigamos', hasta que todos nos dimos cuenta que no reaccionaba (…) y ahí nos dimos cuenta de que estaba en pleno proceso de un infarto", comentó.

"Yo, sin tener conocimiento de nada le hice respiración boca a boca. Nosotros luchábamos con ella, porque volvió tres veces después de que se desmayó y la tercera vez fue cuando ya no hubo nada más que hacer. Ahí, yo me corrí, llegó la ambulancia y la reanimaron 25 veces de 5 o 6 que se pueden hacer", detalló el coreógrafo.

Tras eso, comienza la bataola de la tristeza de José Miguel, de los bailarines y de quienes se encontraban en el lugar, afirmando que "es algo muy inesperado que uno no sabe cómo conllevarlo en el momento. Yo estoy súper agradecido de haber compartido muchos escenarios con ella y su sonrisa", dijo Ruz.

"La Katiuska estaba feliz", aseguró "Botota" recalcando que la echaran mucho de menos, y que lo que más le duele es que "se me haya ido un amigo al lado mío", expresó José Miguel.

También señaló que los transformistas deberían tener un sindicato, así como lo tienen los actores, ya que no pueden seguir trabajando en esas condiciones, donde nadie se preocupa por ellos.

Finalmente, decidieron continuar con el legado de Katiuska Molotov, para así reforzar el papel que tuvo Mauricio en el mundo del transformismo.