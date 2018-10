El trágico relato de una pasajera que viajaba en el avión de LATAM desde Brasil hacia Chile

El vuelo LA8050 de LATAM que viajaba desde Sao Paulo, Brasil, a Santiago de Chile, tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Buenos Aires después de tener una falla técnica, que lo hizo descender 1500 metros en sólo un minuto.

Y los que quedaron alarmados tras la dramática situación, fueron los pasajeros que viajaban en dicho vuelo, quienes en conversación con Chilevisión Noticias que recabó La Cuarta, relataron lo que vivieron arriba de la aeronave.

"No hay explicación para comentar lo vivido. Fue fuerte. La gente gritaba, yo nunca había visto eso, sólo lo vi en películas. No se lo doy a nadie. No sé de dónde sacó fuerzas el capitán del avión. No hay palabras, no sabría explicar. Yo estaba para adentro, no podía gritar. En un momento se estabilizó pero iba cayendo al mar. Yo sentí que estaba fuera de control. La gente empezó a gritar y rezar. Yo estaba en estado de shock", sostuvo la pasajera, entre lágrimas.

En esa línea, añadió que "nos dijeron que vivimos una lluvia de granizo y fue el hielo, la temperatura. El avión quedó hundido en la parte del frente. Yo vi los rayos. Fue tremenda. Todos decían que eran las luces de las alas, pero no".