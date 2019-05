'El tamaño sí importa': Daniella Chávez comparte profunda reflexión en redes sociales

Daniella Chávez compartió una profunda reflexión en redes sociales en la que se refiere a una pregunta que es muy común hoy en día: "¿El tamaño importa?", pero desde una mirada feminista.

Esta pregunta generalmente hace alusión a la medida que tiene el pene, pero la exconejita Playboy le dio su propia interpretación: "¿El tamaño importa?: Siempre nos enseñaron desde pequeños a encajar en una sociedad que se rige por un conjunto de reglas (culturales, religiosas, etc.)", partió diciendo.

"Comencé a crecer y vivía la vida que los demás querían, porque si no lo hacía la sociedad me rechazaría, desde muy pequeña me sentí hipócrita, yo desde muy niña fui desinhibida simplemente porque lo encontraba muy natural y normal, cosa que los demás lo encuentran terrible, pero no quería seguir mintiéndome, mucha gente se miente por no aceptarse tal como es, muchas mujeres prefieren insultar a una mujer que se siente segura y que logró hacer la vida que ella quizás no se atrevieron a vivir", agregó.

Posteriormente, reflexionó sobre su experiencia personal y cómo el género femenino debería plantearse dicho cuestionamiento: "Hay una pregunta que siempre se hacen las mujeres ¿el tamaño importa? Y quiero responder eso aunque no es lo que esperan, el tamaño sí importa!".

"El tamaño de tu seguridad como mujer es lo más importante de tu vida. Yo por muchos años me enfrente a las críticas y al rechazo de la sociedad, me quitaron muchas cosas y oportunidades, pero lo que jamás lograron quitarme fue mi seguridad y mi forma de ver la vida. No juzgo y no me importa lo que haga la que está a mi lado, ella no es mi competencia, jamás podré competir con una compañera!", finalizó.