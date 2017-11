El secreto para mantener impecable el pelo pese al calor y a tratamientos estéticos

"Tuve que hacerme un cambio radical en el cabello por mi nuevo papel (la hija falsa de Carolina Arregui en Wena Profe) y me pidieron no lavarme el pelo todos los días, ante lo cual no sabía que hacer, ya que mi cabello es muy graso y tengo que lavarlo a diario sí o sí".

Las palabras son de la actriz Karla Melo, embajadora de la marca Batiste, que le permitió eliminar el exceso de grasitud en su pelo.

Se trata de un shampoo en seco, que la artista -según cuenta- lo usa "en las mañanas antes de salir de casa, los días que no me lavo el cabello, y luego me lo llevo en la cartera. Esto me ha permitido mantener mi look en muy buenas condiciones, cuidar mi cabello, y además darle la apariencia de limpio en todo momento".

Utilizarlo, explica, "es muy fácil": se agita, rocía las raíces, masajea, deja reposar para al último peinarlo. Está recomendado para niños a partir de los 14 años, embarazadas y personas con movilidad reducida, que deben permanecer en cama.