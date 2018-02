El rumor del torneo de la WWE para luchadores latinos en Chile que William Regal desmintió

Era demasiado bueno para ser verdad, pero finalmente se trataba de un rumor. En las últimas horas, circuló tanto en redes sociales como en medios vinculados a la lucha libre que la WWE estaría planeando un torneo en el que participarían solamente exponentes latinoamericanos, y que la sede de este sería nada menos que Chile.



El plan hacía recordar a lo ocurrido con otras iniciativas, como el certamen de los cruceros y que tuvo la participación de Alejandro Sáez (más conocido como XL). Sin embargo, lo concreto es que la compañía no está manejando dicha posibilidad.



Así lo expuso William Regal, actual gerente general de la marca NXT de la empresa y vinculado al área de desarrollo de talento de la WWE, quien comentó que no están desarrollando la idea.



I usually use this account for entertainment purposes only.This is official though.

The @WWE has no Latin American tournament booked at this time despite the news that is being reported today.