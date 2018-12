El renacer de Leo Rey: Los malos momentos fueron un tirón de orejas

El cantante Leo Rey estuvo durante este martes en el Ciudadano ADN, en donde conversó acerca del lanzamiento de su próximo disco, llamado Sigue el ritmo, de la Nueva Ola, en donde versiona en su estilo varios clásicos de dicha corriente.



Además de su proyecto musical, el artista también abordó su presente, tras varias polémicas que vivió a lo largo de su trayectoria que ya tiene 15 años.



"Senté cabeza. Con La Noche fue de (valga la redundancia) de la noche a la mañana que fuimos famosos. Entonces fue un momento de euforia, de no pensar, de hacer locuras, de no estar equilibrado y eso pasa la cuenta. Fue un tirón de orejas y de volver al lugar en el que alguna vez estuve", dijo.



Leo Rey reconoció que atravesó por situaciones complejas, como por ejemplo que "estuve con crisis de pánico, problemas psíquicos (emocionales) de tanto lo que pasaba, porque las amistadas eran raras y todo se vino abajo finalmente".



El artista reconoció que en todo ese proceso lo pilló mal parado ya que "no estaba preparado como músico", en el sentido de que carecía de la experiencia necesaria para abordar la llegada de la fama de forma repentina.



Independiente de ello, Leo Rey considera que su carrera han sido "15 años de muchas anécdotas, de cosas vividas, pero la vida es así. Hay que tener altos y bajos y todas esas cosas enseñan. Uno analiza lo que ha hecho de aquí para atrás y se aprende de los errores y que lo más importante es que lo que uno hace sea del agrado del público y no cometer los mismos errores".