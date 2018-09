El regalo de Ivette Vergara que incomodó a Karla Constant

Ivette Vergara incomodó a su compañera Karla Constant con un osado regalo: un colaless hecho con dulces.

La panelista aseguró a LUN que "lo compré, lo traje, se lo entregué, ella lo miró y me dijo 'estas cuestiones no. Sexo y comida no va'", reveló Vergara, quien no supo cómo reaccionar ante la confundida mirada de Constant.

"Si no lo iba a usar, por lo menos debería haberte agradecido. Ella pensó en mí y eso fue muy bonito. Ahora me dio hasta pena (no haberlo recibido)", reconoció Karla.

Sin embargo, luego de una conversación con sus compañeros de Mucho Gusto, la animadora terminó aceptándolo, indicando que "a veces también es bueno probar cosas nuevas, así que me lo voy a llevar igual", señaló.