El radical cambio de look con el que sorprendió Tonka Tomicic

La animadora Tonka Tomicic publicó una fotografía en su cuenta de Instagram que impactó: se cortó su clásica melena larga, luciendo ahora un cabello muy corto, estilo pixie.

Su nuevo look ha tenido una gran aceptación por sus seguidores, quienes en su mayoría le escribieron halagos. Por su parte, la modelo confesó que no estuvo segura de cortarlo hasta el último momento.

"Hace rato que lo quería cortito. Quería un cambio y me vine de vacaciones con la idea. Acá le pregunté al conserje del hotel (donde se hospeda) el mejor dato para cortarse el pelo en Miami, y me dijo Manolo. Lo llamé, él estaba con mucho trabajo, pero me dio un espacio en su agenda", relató Tomicic a LUN.



Confesando también que "quería (el pelo) corto, pero no me atrevía. Llevaba tres días (en Miami) pensándolo. De hecho, hasta el último minuto lo dudé. No pensé que me iba a ver más joven, sí me quería ver más fresca. Así lo definiría en una palabra: fresco. Para la foto de Instagram le di más color al look al ponerme los labios rojos".



El rostro de Canal 13 también agregó que este corte de pelo es muy versátil: "Te lo puedes peinar de diferentes maneras. Es un corte que puedo usarlo para el lado, con chasquilla, todo para atrás o más desordenado. Puedo peinarlo o dejarlo mojado. Es un juego".