'El que puede, puede': Acusaron a Gala Caldirola de 'interesada' y Mauricio Isla respondió

Gala Caldirola normalmente es acusada de "interesada" por su relación con Maurio "Huaso" Isla, pero esta vez el futbolista se cansó y mandó una contundente respuesta.

La exchica reality compartió una romántica imagen junto al padre de su hija en Instagram. "Amor, respeto, admiración, confianza , deseo, empatía, sueños contigo… y una infinidad de sentimientos más", escribió Caldirola.

Isla por su parte, le respondió con un tierno mensaje: "me encanta esa manera en la que me haces sentir, me encanta lo cursi que puedo llegar a ser cuando hablo de ti, me encanta que yo te encante, me encantas porque eres más de lo que pensé tener. Te amo".

Sin embargo, en la publicación un usuario insinuó que Caldirola estaba con él solo por los bienes económicos. "Chequera, millones, viajes gratis, después del retiro del 'cra que se viene: 'Estoy confundida, démonos un tiempo'", ironizó.

Ante el comentario, Isla no dudó en responder. "Soy feliz de lo que tengo y que mi mujer pueda tener todo lo que quiera. El que puede, puede y el que no que siga trabajando", sentenció, sacando aplausos entre los seguidores de la española.