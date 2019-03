El profundo mensaje de Araceli Díaz a hijo de cinco años del Cangri

Sebastián "el Cangri" Leiva falleció con solo 25 años dejando a un hijo pequeño y a una bebé que viene en camino, fruto de su actual relación con Araceli Díaz.

La noticia golpeó muy fuerte a la familia del joven, al igual que a su novia, quien recientemente dedicó un profundo mensaje a Agustín, el pequeño hijo de cinco años del exchico reality, a través de su cuenta en Instagram.

En el texto, Araceli confesó que el pequeño le enseñó a ser madre antes de tener su propio hija.

"El destino me puso a tu lado y me enseñó a tener un amor tan puro y profundo antes de convertirme en madre. Has llenado mi corazón de amor y felicidad desde el día uno. Y aunque nos hayan arrebatado al motor de nuestros sueños, te prometo que haré todo lo posible y lo que esté en mis manos para cumplir parte de ellos. Te quiero conmigo para toda la vida, mi amor para ti será infinito y te prometo que tú y tu hermanita serán el tesoro más grande que tendré en esta vida", escribió.

La joven de 26 años dejó demostrado que, pese a no ser la progenitora del niño, no lo dejará solo y seguirá preocupándose de él.



Foto: Instagram @ariiidiiaz