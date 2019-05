El primer vocalista de AC/DC debutará en Chile

Dave Evans, el primer vocalista de AC/DC confirmó que realizará un concierto debutando en Chile, donde repasará los grandes éxitos de esta agrupación.

El cantante formó parte de la primera formación del conjunto de los hermanos Young, siendo la voz de los dos singles "Can I Sit Next To You Girl" y "Rocking in The Parlour".

Además, continuó su trayectoria musical, donde formó parte de otros proyectos como fueron Rabbit y Thunder Down Under.

En esta ocasión, estará acompañado por la banda tributo nacional Ballbreaker, quienes serán sus músicos durante el espectáculo que ofrecerá. En este, se incluyen canciones posteriores a su paso por el conjunto australiano.

Dave Evans se presentará el viernes 2 de agosto en el Gran Arena Monticello a las 21:00 horas y las entradas están disponibles a través del sistema TopTicket.