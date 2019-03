El potente testimonio de Javiera Acevedo tras nueva ruptura amorosa

Javiera Acevedo fue la nueva invitada del programa "Podemos" hablar de Chilevisión, que es conducido por Julián Elfenbein, y en el espacio, la modelo tocó un sensible tema que la afecta, tras terminar nuevamente una relación de pareja.

“No tengo el amor de mi vida conmigo. Y todos hemos tenido amores de la vida y fue, debería venir otro. Soy muy sensible, pero ya ahora estoy fuerte porque hemos hablado de todo y no voy a volver a sufrir todo el momento que ya sufrí", comenzó diciendo Javiera en el programa.

En esa línea, añadió que "desde que tengo 17 años que quiero ser mamá. También lo converso con mi familia, que la mente es tan poderosa, que cuando estás queriendo mucho algo, 'que me ame, que me ame', mendigando amor, y si no se está rendido a tus pies y no te está dando el amor que tú quieres, entonces ahí sufres"

Finalmente, Javiera quiso ir más allá y terminó su reflexión una potente frase. "Quizá estar sola va a ser tremendamente necesario para mí, porque yo nunca lo he estado. (…) No estoy enamorada. Quizá estoy enamorada del amor. Es rico querer. Pero yo no sé lo que es que te amen".